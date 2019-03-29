Damızlık Hayvan Satışı

Damızlık Hayvan Satışı

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, Montofon sığır ırkı damızlık hayvan satışı gerçekleştirilecek.

Damızlık Hayvan Satışı

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, Montofon sığır ırkı damızlık hayvan satışı gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde verim kapasiteleri tespit edilmiş olan ve yöre şartlarına uyum sağlayan damızlık erkek ve dişi saf Montofon ırkı sığırlar ve bunların melezleri ihale usulü satılacaktır. Yer: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ Dadaşkent. 04.04.2019 saat 14. 00" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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