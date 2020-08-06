Damızlık boğa sürüdeki ineklerin sütünü emdi Damızlık boğa sürüdeki ineklerin sütünü emdiMUŞ'ta özel bir çiftliğe damızlık olarak alınan boğa, ineklerin sütünü emdi.

Damızlık boğa sürüdeki ineklerin sütünü emdi

MUŞ'ta özel bir çiftliğe damızlık olarak alınan boğa, ineklerin sütünü emdi. Çobanın takibi sonucu süt emen boğa sahibine geri verildi.

Muş Ovası'nda bulunan özel çiftliğin sahibi Haluk Dizdaroğlu, inek sürüsü için arkadaşından 3 yaşında damızlık bir boğa aldı. Çiftliğe getirilen boğa sürüye katıldı. Boğa, çoban Rüstem Nergiz tarafından ineklerle birlikte otlağa götürüldü. Çoban Rüstem Nergiz, bir hafta geçtikten sonra ineklerden günde elde ettiği sütte yaklaşık 25 ila 30 kilogram arasında azalma olduğunu gördü. Azalmanın nedenini araştıran Nergiz, damızlık olarak alınan boğanın ineklerin sütünü emdiğini belirledi. Çoban Nergiz'in çiftlik sahibi Dizdaroğlu'na durumu bildirmesinden sonra boğa sahibine geri gönderildi.

Yaklaşık 35 yıldan beri çobanlık yaptığını ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu belirten Rüstem Nergiz, "Boğayı sürüye kattıktan sonra günde 30 kilograma yakın sütte azalma olduğunu gördüm. Yaptığım araştırmada boğanın ineklerin sütünü emdiğini tespit ettim. Çiftlik sahibine durumu bildirerek boğayı geri gönderdik. 35 yıllık çobanım böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm" dedi.

Çiftlik Sahibi Haluk Dizdaroğlu, küçüklükten beri çiftliklerinde hayvan beslediğini belirterek bir boğanın ineklerden süt emdiğini ilk kez gördüğünü söyledi. Çok şaşırdığını ifade eden Dizdaroğlu, boğayı bekletmeden geri gönderdiklerini, ineklerini bundan sonra aşılama yöntemine gideceklerini kaydetti.

Kaynak: DHA