Trabzonspor'un Kopenhag'a Gönderdiği Dame N'Doye, 3 Gol Attı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Kopenhag'a yolladığı Dame N'Doye, yeni takımıyla çıktığı maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
Trabzonspor'un sezon başında Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'a gönderdiği Dame N'Doye adeta şov yaptı.
33 yaşındaki deneyimli golcü, takımının Danimarka Ligi'nde sahasında 4-0 kazandığı Aalborg mücadelesinde 3 gol birden attı. N'Doye böylece Kopenhag'da siftah yapmış oldu. Tecrübeli futbolcu, yeni sezonda çıktığı ilk 6 karşılaşmada da fileleri havalandırma başarısı gösterememişti.
Senegalli futbolcu, Trabzonspor'da geçirdiği 3 sezonda 72 maçta forma giyerken, fileleri 16 kez havalandırmıştı.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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Bu adamın futbolcu olması bile mucize Trabzon bunu yollayarak çok iyi bir iş becerdi. Bir maçta 3 gol atar. sonra tüm sezon yatar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tribunler hatun dolu ondandir embesil hava atacak ya rahatsizCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Habere bak, hizaya gel!!!Bu adam bir sezon boyunca Trabzon''da gol atamayınca da o zamanda dalga geçiyordunuz. . . Trabzonspor''un oyuncuyla sözleşmesi bitmiş, yeni sözleşme yapmamış. . . Hepsi bu kadar. . . Haberinizde neden özellikle ''''gönderdiği, yolladığı'''' tarzında sanki oyuncuyu sözleşmesi devam ederken zorla göndermiş gibi kelimeler kullanıyorsunuz?Kınıyorum. . . Bu art niyetli değilse, nasıl bir saçmalıktır?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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hamsi kAafalarCevap Yaz 3 2 Yayından KaldırVURGUNCU: Ne kadar hamsi kafa varsa TÜRKİYEDE hepsi 7 ceddine ayrı ayrı selam söylüyor ((;1 Yayından Kaldır