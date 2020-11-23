- Damdan düşen talihsiz adam öldü

- Damdan düşen talihsiz adam öldü Gaziantep'te kış bastırmadan akan çatısını tamir etmek isterken düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.

- Damdan düşen talihsiz adam öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te kış bastırmadan akan çatısını tamir etmek isterken düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay 20 Kasım günü Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, 5 çocuk babası Ali Kolsuz, kış bastırmadan evinin damına yağmurluk takmak için çıktığı damda dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. 3 günlük yaşam savaşını kaybeden talihsiz adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kolsuz'un cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.

Kolsuz'un cenazesi burada yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine götürülerek burada defnedildi.

Damdan düşerek hayatını kaybeden Kolsuz'un uzun yıllardır Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinde santral görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL