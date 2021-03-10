Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor (2)
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Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor (2)

10.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:51
Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor (2)

EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADIAdana'da dün 2 katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen ve tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi'nin cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Adana'da dün 2 katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen ve tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi'nin cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Hammadi'nin eşi Samed Hammadi gözyaşlarına hakim olamadı. 

Hasne Hammadi'nin cenazesi merkez Seyhan ilçesi Küçükoba Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan, Hammadi'nin sezaryenle alınan kız bebeğinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA,


Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor (2)
Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor (2)
Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor (2)
Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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