Damdan düşen engelli çocuk yaralandı

Damdan düşen engelli çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyünde damdan düşen engelli çocuk yaralandı.

Damdan düşen engelli çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyünde damdan düşen engelli çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyünde evlerinin damında oyun oynayan Mustafa Şahin dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü. Engelli çocuğun çığlıklarını duyan ailesi 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.