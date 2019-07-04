Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyünde damdan düşen engelli çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyünde evlerinin damında oyun oynayan Mustafa Şahin dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden beton zemine düştü. Engelli çocuğun çığlıklarını duyan ailesi 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA