Damdan düşen çocuk hayatını kaybetti

04.11.2019 12:59

Şanlıurfa'da evin damından beton zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi'nde yaşandı. 4 yaşındaki Hiranur Karataş, 4 katlı evin damında oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA