Damdan düşen çocuğun ayağı kırıldı
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Damdan düşen çocuğun ayağı kırıldı

Adana'da damda oyun oynarken düşen 14 yaşındaki çocuğun ayağı kırıldı.

21.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:56
Damdan düşen çocuğun ayağı kırıldı

'da damda oyun oynarken düşen 14 yaşındaki çocuğun ayağı kırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçesi, Beşocak Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Ahmet Rilhavi damda oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra Rilhavi dengesini kaybedip 2 katlı evin damından düştü. Acı içinde yerde kalan çocuğu gören çevredekiler hemen polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Çocuğun ayağının kırıldığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA
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