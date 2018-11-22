'Damdan Dama Atlama' Sporu, Rus Gencin Ölümüne Neden Oldu

Başkentte 17 yaşındaki bir Rus genç, çatıdan çatıyaatlarken hayatını kaybetti.

7 KATLI BİNANIN ÇATISINA ÇIKARAK KARŞI BİNAYA ATLAMAK İSTEDİ

Rus A.F. ve iki arkadaşı Yenimahalle ilçesi1859'uncu cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak karşıbinanın çatısına atlamak istedi. Gençlerden biri karşı apartmanın çatısınaatlayarak A.F'nin atlama anını görüntülemek için cep telefonuyla video çekmeyebaşladı.

'DAMDAN DAMA ATLAMA' SPORU RUS GENCİN HAYATINA MAL OLDU

Bu sırada karşı çatıya atlayan A.F. iki apartman arasındaki boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Ölen gencin görüntülerini çeken arkadaşları, emniyetteki ifadelerindeinternet ve sosyal medyada son dönemlerde hızla yayılan "damdan dama atlama"sporunu yaptıklarını söylediği öğrenildi.