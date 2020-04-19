Damdan ahıra giren ayı 50 hayvanı telef etti HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kaymaklı köyünde damdan ahıra giren ayı 50 hayvanı telef edip, kapıyı kırarak kaçtı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kaymaklı köyünde damdan ahıra giren ayı 50 hayvanı telef edip, kapıyı kırarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kaymaklı köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Adil Alpsar'a ait küçükbaş hayvanların olduğu ahırın damını kazarak içeri giren ayı, hayvanlara saldırdı. İçeride yaklaşık 50 küçükbaş hayvanı telef eden ayı, kapıyı kırarak bölgeden uzaklaştı.

Kaymaklı köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten hayvan sahibi Adil Alpsar, sabah gördüğü manzara karşısında adeta şoka uğradığını söyledi. Alpsar, "Köyde tarım ve hayvancılık ile uğraşıyorum. Tüm geçim kaynağım küçükbaş hayvan yetiştiriciliğidir. Gece ahıra dadanan ayı, ahırın damını kazarak içeri girmiş. İçeride bulunan 50 hayvanı telef ettikten sonra kapıyı kırarak dışarı çıkmış. Yetkililere sesleniyorum, bana yardımcı olsunlar. Elimdeki hayvanlar da yok oldu" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA