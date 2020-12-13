Damdaki yangın paniğe neden oldu

Kahramanmaraş'ta 3 katlı bir evin damında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesinde bulunan evin damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonunda yangını büyümeden söndürdü.

Çatıda maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı