Damdaki lastiği almak isterken yere çakılıp ağır yaralandı

Damdaki lastiği almak isterken yere çakılıp ağır yaralandı Adana'da terzilik yapan bir kadın dama atılan etek lastiğini almak isterken düşerek ağır yaralandı Adana'da terzilik yapan bir kadın dama atılan etek lastiğini almak isterken düşerek ağır yaralandı Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.