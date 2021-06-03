Damdaki lastiği almak isterken düştü
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Damdaki lastiği almak isterken düştü

Damdaki lastiği almak isterken düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da terzilik yapan bir kadın dama atılan etek lastiğini almak isterken düşerek ağır yaralandıEdinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evin damına meydana geldi.

Adana'da terzilik yapan bir kadın dama atılan etek lastiğini almak isterken düşerek ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evin damına meydana geldi. Terzilik yapan Didem Yeman (29) evindeki dikiş makinesinde etek dikmeye başladı. Odaya gelen çocuğu, Yaman'ın dikişte kullandığı lastiği komşu evin damına attı. Komşusunun damındaki tentenin üzerine portatif merdivenle çıkan Yeman, iddiaya göre indiği esnada dengesini kaybedip düşerek başını beton zemine çarptı. Düşme sesini duyan komşuları pencereden baktığında, Yeman'ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evin damına çıkan sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı kadını ambulansla hastaneye götürdü.

Didem Yeman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA

Damdaki lastiği almak isterken düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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