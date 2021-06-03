Damdaki lastiği almak isterken düştü

Adana'da terzilik yapan bir kadın dama atılan etek lastiğini almak isterken düşerek ağır yaralandıEdinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evin damına meydana geldi.