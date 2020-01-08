Damda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Damda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir dükkanın damında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

08.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:34
Damda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

'ın ilçesinde bir dükkanın damında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede kapalı pazar yerinde bulunan bir dükkanın damında kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle çatıya çıkarak mahsur kalan yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı.


Yavru kedi kontrolü yaptırılmak üzere veterinere götürülürken vatandaşlar, itfaiyecilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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