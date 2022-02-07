Damda kar temizleme mesaisi - Haberler
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Damda kar temizleme mesaisi

İhlas Haber Ajansı, Mücahit Tarlan - Genel
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Damda kar temizleme mesaisi Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından evlerin damlarında biriken karı temizlemek için vatandaşlar kolları sıvadı.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Damda kar temizleme mesaisi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından evlerin damlarında biriken karı temizlemek için vatandaşlar kolları sıvadı.

Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde günlerdir etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar evlerinin ve ahırlarının üzerinde biriken karı temizlemek için çalışma başlattı. Damın çökmemesi ve yağan karın erimesi sonucu damlatmasına karşı çalışan köylüler, her kış mevsimi damda temizlik yaptıklarını söylediler.

Damlama ve çöküntü olmasın diye dam temizliği yaptığını söyleyen Fuat Tarhan isimli vatandaş, "2 gündür kar yağıyordu. Bugün biraz havalar açıldı. Yeğenlerim yardıma geldi. Damlama ve çöküntü olmasın diye damlarımızı temizliyoruz" dedi.

Damda kar temizleme mesaisi

Damda kar temizleme mesaisi

Damda kar temizleme mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Genel

Bitlis, Tatvan, kar, Genel, Haber

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