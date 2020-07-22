Damatris Sarayı, "Sancak Takımı" oyunuyla çocuklara anlatılacak Sancaktepe Belediye Tiyatrosu'nun hazırladığı "Sancak Takımı" isimli çocuk oyunu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Samandıra Veysel Karani İlk Öğretim Okulu bahçesinde minik tiyatroseverlerle buluştu.

Sancaktepe Belediye Tiyatrosu'nun hazırladığı "Sancak Takımı" isimli çocuk oyunu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Samandıra Veysel Karani İlk Öğretim Okulu bahçesinde minik tiyatroseverlerle buluştu.

Pandemiden dolayı kültür sanat etkinliklerini açık alanda devam ettiren Sancaktepe Belediyesi, "sanat tırı" ile her mahalleye tiyatro götürmeyi amaçlıyor.

Oyun, 19 mahallede gösterilecek

Genişliği 14, derinliği 6 metre olacak şekilde iki haftada tamamlanan sanat tırında ilk olarak sahnelenen "Sancak Takımı"na ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan oyunun yönetmeni ve tiyatro sanatçısı Vahit Atan, belediyenin talebi üzerine karantina sürecinden önce Sancaktepe ile ilgili tiyatro çalışmalarına başladıklarını ve bu anlamda bölgede bulunan Damatris Yazlık Sarayı üzerine bir oyun yazdıklarını söyledi.

Atan, seyircileri Sancaktepe'deki tarihi yerlerle alakalı bilgilendirmek ve aynı zamanda eğlendirmek adına oyunun kaleme alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Oyun yazılıp, onaylandıktan sonra reji aşaması gerçekleşti. Sağolsun Belediye Başkanımız Av. Şeyma Döğücü çok önümüzü açtı ve ne gerekiyorsa her şeyi bize sundu. Güzel bir oyunun ortaya çıktığını düşünüyoruz. Hem pandemi döneminde çocuklar tiyatrosuz kalmasın hem de kültürle bir arada olsun diyerek yaptığımız bir proje. Bu ilk gösterim inşallah bundan sonra da, belediye tiyatrosu olarak 19 mahalleye daha gideceğiz."

"Çocuklara kültürel değerleri aşılarken, bir yandan da eğlenmelerini arzu ettik"

Oyunu kaleme alan aynı zamanda oyuncu Ali Doğru ise "Sancak Takımı"nın yaklaşık 1450 yıl önce Bizans döneminde yaptırılan ve bugün kalıntıları Sancaktepe sınırlarında yer alan Damatris Sarayı'nda çocukların yaşadığı maceraları anlattığını ifade etti.

Doğru, oyunda aynı zamanda Damatris Sarayı hakkında bilgiler verilip, kültürel mirasların önemine değinmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Son dönemde Damatris Sarayı bölgesinin geliştirilmesi adına bazı projeler var. Biz de bu kültürel değere sahip çıkabilmek için, Sancaktepe'de yaşayan insanların bundan haber ve duyarlı olabilmesi için böyle bir proje yapalım dedik." diye konuştu.

Oyun provalarının yaklaşık bir buçuk ayda tamamladıklarını belirten Doğru, "Oyunda elimizden geldiğince çocuklara kültürel değerleri aşılarken, bir yandan da eğlenmelerini arzu ettik. Bu anlamda oyuna ait müzikler yapıldı. Daha sonra bu oyuna özel bir şarkı da yazdık. Biraz da oyunu müzikal boyuta taşımaya çalıştık." dedi.

Tek perde olan oyunda Doğru'nun yanı sıra Songül Demirkıran, Utku Arslan, Enis Çağlar, Mertcan Kayretli ve Cem Arslan rol alıyor.

Yaklaşık 1 saat süren oyunun gösterimi ayrıca sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirildi.

Kaynak: AA