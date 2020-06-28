damatların yeni aksesuarı 'maske'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

damatların yeni aksesuarı 'maske'

damatların yeni aksesuarı 'maske'TEMMUZ ayı ile birlikte düğün salonlarının yeniden açılmasına hazırlanılırken, düğünlerini erteleyen çiftler de kendi hazırlıklarına hız verdi.

28.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:32

damatların yeni aksesuarı 'maske'

TEMMUZ ayı ile birlikte düğün salonlarının yeniden açılmasına hazırlanılırken, düğünlerini erteleyen çiftler de kendi hazırlıklarına hız verdi. Koronavirüs salgını döneminde gelin ve damatların tamamlayıcı aksesuarları arasına maskeler de girdi. Gelinlik ve damatlıklara uygun tasarlanan, işlemeli maskeler; duvak, el buketi ve gelin tacının yanına yeni eklenen aksesuar oldu.

Koronavirüs nedeniyle sosyal hayatta kısıtlamaların yaşandığı salgın döneminde düğünlerini erteleyen çiftler, düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmete açılacağı haberi üzerine düğün hazırlıklarına hız verdi. Koronavirüs önlemleri gölgesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler, ilk iş olarak gelinlikçilerin yolunu tuttu. Maske takma zorunluluğu nedeniyle işletmeler de her gelinliğe uygun işlemeli maskeler tasarladı. Bu sene maskeler, duvak, el buketi ve gelin tacının yanına eklenen vazgeçilmez aksesuarlardan biri oldu. Şıklıklarından ödün vermek istemeyen gelinler, gelinliklerini tasarım maskelerle tamamlıyor. Gelinler, eşleri için ise damatlığa uygun tasarım maskeler tercih ediyor. Damatlar aldıkları takımın kumaşına uygun tasarlanan maskeleri terzilere diktiriyor.

'MASKELER GELİNLİĞİ TAMAMLAYACAK PARÇA OLDU'

Ankara'da gelinlik tasarımcısı Ceren Yılmaz, 1 Temmuz'da düğün salonlarının açılacak olmasının işlerini çok yoğunlaştırdığını söyledi. Yılmaz, "Gelinliğin duvağı, tacı, aksesuarı dışında bize yeni bir aksesuar olarak maske katıldı. Gelinliği nasıl kişiye özel çalışıyorsak maskeyi de kişiye özel ve gelinliğe uygun çalışıyoruz. Gelinliğimiz kadar maske talepleri de çok yoğun. Gelinliğini satmadığımız müşterilere de maske sattığımız için elimizde sürekli hazır maske oluyor. Maske fiyatlarımız kullandığımız malzemeye göre 150-250 lira arası değişiyor. Gelin için normalde gelinlik, duvak, baş aksesuarı, el buketi, damat için yaka çiçeği tamamlayıcı bir şeydi; ama artık bundan sonra uzunca bir süre gelinlik için maske de gelinliğin konseptini tamamlayacak bir parça olarak hayatımıza girdi. Duvakta olduğu gibi maskede de tasarımlarımız çeşitlenecektir. Görsellik gelinler için çok önemli. Yıllar sonra maskeli resimlerine baktıklarında 'ülkece böyle bir pandemi dönemi yaşamıştık inşallah bir daha yaşamayız' diyerek çocuklarına bir hatıra olarak gösterecekler" dedi.

'FOTOĞRAF ALBÜMLERİNDE ANI OLARAK KALACAK'

Gelinlik provası yapan gelin adayı Reyhan Karadeniz, gelinliğine uygun olarak tasarlanan maskeyi de denedi. Karadeniz, "Pandemi sürecine denk geldiğimiz için maskelere dikkat ediyorum. Eskiden duvaklar vardı, taçlar vardı şimdi artık maskelerimiz de var. Dantelli, işlemeli, boncuklu her çeşit var. Gelinliğime göre bakıyorum. Fotoğraf albümlerinde çekimlerde bir anı olarak kalacak. Eşime de damatlığına uygun maske diktireceğiz" diye konuştu.

Damat adayı Sarper Kıskaç ise sosyal mesafe kuralına uyarak, 8 Ağustos'ta nikahlarının olacağını belirtti. Kıskaç, "Aksesuar olarak saat, kravat bakardık; ama şimdi maske bakacağız. Damatlığa uygun bir maske diktirebiliriz. Fotoğraf çekimini de maske ile yapacağız" dedi.

damatların yeni aksesuarı 'maske'

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak Haber
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi Haber
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Haber
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Denizli ve Muğla'da iki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Gazzeli 100 bin aile 100 dolarlık yardımlarını almaya başladı
Gazzeli 100 bin aile 100 dolarlık yardımlarını almaya başladı
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi 'Hacıyım yalan söylemem' dedi
Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması başladı, 18.30'a kadar sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cenk Eren Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kaza Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: damatların yeni aksesuarı 'maske' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 10:34:46. #1.15#
title