Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva'
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Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva'

Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıllardır süregelen, damatların 'bitli helva' olarak adlandırılan tatlıyı kayınvalidelerine hediye edilme geleneği sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıllardır süregelen, damatların 'bitli helva' olarak adlandırılan tatlıyı kayınvalidelerine hediye edilme geleneği sürüyor.

Halk arasında bitli helva diye anılan susamlı helvalardan oluşan hediyelik paketler, damatlar tarafından kayınvalidelere armağan ediliyor. Tavşanlı'da geleneği sürdüren damat adayları ve damatlar, pandemiye rağmen siparişlerle kayınvalidelerine susamlı helva gönderiyor. Susamlı helva geleneği için Ramazan ayının 10'undan sonra hazırlıklar başlıyor. Özenle seçilen işlemeli tepsiler alınarak, kuruyemişçilerin ve tatlıcıların yolu tutuluyor. Aldığı kadar susamlı helvanın yanı sıra çikolata ve kuruyemişle süsleniyor. Sonra Ramazan ayının ortalarında bu anlamlı hediye, kayınvalidelere önceki yıllar gibi gidilmese de siparişle gönderiliyor. Susamlı helva geleneğinin halen sürdürüldüğünü kaydeden Tavşanlılı kuruyemişçiler, tepsi ve sepetlerin sadesinin yanı sıra geçen yıllarda olduğu gibi güllü ve susamlı gibi değişik tatlarla helvalarla, kuruyemiş ve farklı isteklere göre hazırlandığını kaydettiler.

Susamlı helva satışı yapan Ahsen Nur, "Bitli helva dediğimiz, asırlardır Tavşanlımızda, memleketimizde bir adet haline gelmiştir. Damat veya damat adayları Ramazan ayının 15'inde kayınvalidelerine hediye olarak bitli helva dediğimiz susamlı helvaları hazırlatıp gönderiliyor. Bizler de getirilen özel tepsilere bu helvaları çeşitli kuruyemişlerle hazırlayıp müşterilerimize veriyoruz" diyerek adetlerin yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Kuruyemişçilerden Recep Kahraman Ramazan ayının ortalarında, geleneklere göre kayınvalidelere bitli helva denilen susamlı helvaları hazırlamaya başladıklarını belirtirken, "Senelerdir kayınvalidelere Ramazan ayının 15'inde hediye babında veya ikram olarak gönderilen susamlı helvalardır. Ramazan ayının ortalarında gönderilen bu tepsi üzerinde hazırlanan susamlı helvalarda, çerezi olsun, çikolatası olsun ne tür yiyecekler ikram edilmek isteniyorsa susamlı helva tepsisinde onlar ikram ediliyor" dedi. - KÜTAHYA

Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva'
Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva'
Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva'
Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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