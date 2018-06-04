Damat Uyuşturucudan Tutuklandı, Gelin Balayı Oteline Yalnız Gitti

Balayı için geldiği KKTC'de uyuşturucu hap ile yakalanan Ü. K. tutuklandı, eşi ise rezervasyon yaptıkları otele yerleşti.

9 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Ercan Havaalanı'nda meydana gelen olayda özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ü. K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu.

DAMAT TUTUKLANIRKEN GELİN BALAYI OTELİNE GİTTİ

Gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.