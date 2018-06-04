Damat Uyuşturucudan Tutuklandı, Gelin Balayı Oteline Yalnız Gitti

Damat Uyuşturucudan Tutuklandı, Gelin Balayı Oteline Yalnız Gitti

Balayı için geldiği KKTC'de uyuşturucu hap ile yakalanan damat tutuklandı, gelin ise rezervasyon yaptıkları otele yerleşti.

Damat Uyuşturucudan Tutuklandı, Gelin Balayı Oteline Yalnız Gitti

Balayı için geldiği KKTC'de uyuşturucu hap ile yakalanan Ü. K. tutuklandı, eşi ise rezervasyon yaptıkları otele yerleşti.

9 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Ercan Havaalanı'nda meydana gelen olayda özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ü. K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu.

DAMAT TUTUKLANIRKEN GELİN BALAYI OTELİNE GİTTİ

Gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (35)

  • BURCU:
    Değilde gelin hanıma üzüldüm ya. Ne hayamlerle gitti otelde yalnız kalıcak çok zor.
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
    HARBİCİ..: Arkadaşlar bende katılıyorum size ama gülmekten. .
    Yayından Kaldır
    MALATYALI: yalnız komazlar emin ol
    Yayından Kaldır
    İZMİR’Lİ: Kadınlar erkeklerin süslü laflarına çabuk aldanıyorlar,durum çogu zaman,,kadınların mağduriyetiyle sonuçlanıyor.
    3 Yayından Kaldır
    EDA: Aynen canım katılıyorum sana
    Yayından Kaldır
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.