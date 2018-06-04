Damat Uyuşturucudan Tutuklandı, Gelin Balayı Oteline Yalnız Gitti
Balayı için geldiği KKTC'de uyuşturucu hap ile yakalanan damat tutuklandı, gelin ise rezervasyon yaptıkları otele yerleşti.
Balayı için geldiği KKTC'de uyuşturucu hap ile yakalanan Ü. K. tutuklandı, eşi ise rezervasyon yaptıkları otele yerleşti.
9 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU
Ercan Havaalanı'nda meydana gelen olayda özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ü. K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu.
DAMAT TUTUKLANIRKEN GELİN BALAYI OTELİNE GİTTİ
Gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.
YORUMLAR (35)
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Değilde gelin hanıma üzüldüm ya. Ne hayamlerle gitti otelde yalnız kalıcak çok zor.Cevap Yaz 5 Yayından KaldırHARBİCİ..: Arkadaşlar bende katılıyorum size ama gülmekten. .Yayından KaldırMALATYALI: yalnız komazlar emin olYayından KaldırİZMİR’Lİ: Kadınlar erkeklerin süslü laflarına çabuk aldanıyorlar,durum çogu zaman,,kadınların mağduriyetiyle sonuçlanıyor.3 Yayından KaldırEDA: Aynen canım katılıyorum sanaYayından Kaldır