Damat Tween Suadiye Bağdat Caddesi Mağazası özel fırsatlarla yeniden açılıyor

Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında yeniden müşterileri ile buluşuyor.

Damat Tween, Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında yeniden müşterileri ile buluşuyor.

Damat Tween açıklamasına göre, yüksek terziliğe, inovasyona ve doğa dostu materyallere verdiği önemle öne çıkan Damat Tween 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonu ürünleri, yeniden açılmaya özel tek üründe yüzde 30, iki üründe yüzde 40, üç ve üzeri üründe yüzde 50 indirim fırsatıyla şimdilik yalnızca Suadiye Bağdat Caddesi mağazasında müşterilerini bekliyor.

Mağazada "randevu hizmeti"

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mağazada randevu dönemi başladı.

Mağazayı ziyaret etmek isteyen müşteriler, 0850 800 23 03 özel müşteri hattından randevu alabiliyor ve alışveriş deneyimini kendi istediği bir saatte yaşayabiliyor.

Kaynak: AA