Damat Tıraşlarına Zam Yok

Samsun Berberler ve Esnaf Sanatkarları Odası Başkanı Zabit Pilan, 2019 yılında tıraş tarifelerine zam yapmayacaklarını ifade ederek, damat tıraşının 1'inci sınıf berberlerde 150 TL, 2'inci sınıf berberlerde 100 TL olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde Ramazan ayından sonra düğün sezonu açılacak. Düğün sezonun açılmasıyla birlikte de en çok mesaiyi berberler ve kadın kuaförleri yapacak. Başkan Zabit Pilan, mevcut ekonomik durumu göz önüne alarak, bu sene de fiyat tarifesine ve damat tıraşı ücretlerine zam yapmayacaklarını açıkladı.

"2019 yılında berberler zam yapmayacak"

Berberlerin bu yıl içerisinde zam yapmayacaklarını belirten Zabit Pilan, "En son zammı 2016 yılında yapmıştık. 3 yıldır fiyat tarifelerine zam yapmıyoruz. Bu yıl da ekonomiye katkı vermek açısından zam yapmayı düşünmüyoruz. Fırıncılar ve bazı odalar fiyat tariflerine zam yaptı. Biz esnaflarımızı da ikna ederek bu sene zam yapmamayı düşünüyoruz. Damat tıraşlarına da zam yapmadık. 1'inci sınıf berberlerde 150 TL, 2'inci sınıf berberlerde 100 TL olarak damat tıraşını eski fiyatlardan yapıyoruz. Berberlerin tariflerin üzerinde ve altında bir fiyat alma şansları yok. İşin içerisine yıkatma ya da bakım gibi işler girerse fiyat tarifeye eklenir. Tarifelerden düşük veya fazla para alanlara ceza yazarız. Yönetim kurulu kararı ile tarifeye uymayan esnaflara 3 bin TL'ye kadar ceza yazabiliriz" dedi.

"Samsun'da yabancı isimli Türk berberi yok"

Yabancı isim ve berber-kuaför gibi ayrımların Samsunlu erkek berberlerinde son derece itinalı bir şekilde yapıldığının altını çizen Pilan, "Yabancı tabela konusunda da Türkiye'ye örnek oluyoruz. Erkek berberlerinin hepsinin tabelasında berber yazar. Kuaför yazamaz. Odaya kayıt ederken bunlara dikkat ediyoruz. Ayrıca dükkan isimleri de Türkçe olmak zorunda. Aksi takdirde oda kaydı yapmıyoruz. Berber yazmaktan utanıyorsanız, o işi yapmayacaksınız. Son zamanlarda yabancı uyrukluların açtığı dükkanlarda bu tabela sıkıntısı yaşanıyor. O konuyla alakalı da yeni belediye başkanımızın duyarlı olduğunu duyduk. Yakın zamanda onlarında Türkçeleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Samsun'da 1'inci sınıf berberlerde fiyat tarifesi şu şekilde oluşuyor:

"Saç-sakal (yıkamalı) 35 TL, saç (yıkamalı) 30 TL, saç-sakal 25 TL, saç 20 TL, sakal 10 TL, saç yıkama – fön 10 TL, bıyık boyama 15 TL, epilasyon – friksiyon 5 TL, cilt bakımı 20 TL, saç boyama 50 TL, perma 50 TL ve damat tıraşı 150 TL."

Samsun'da 2'inci sınıf berberlerde fiyat tarifesi ise şu şekilde oluşuyor:

"Saç-sakal (yıkamalı) 25 TL, saç (yıkamalı) 20 TL, saç-sakal 20 TL, saç 15 TL, sakal 7 TL, saç yıkama – fön 8 TL, bıyık boyama 10 TL, epilasyon – friksiyon 3 TL, cilt bakımı 15 TL, saç boyama 30 TL, perma 30 TL ve damat tıraşı 100 TL." - SAMSUN

Kaynak: İHA