Damat istedi, sürücü otomobille dakikalarca terör estirdi - Haberler
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Damat istedi, sürücü otomobille dakikalarca terör estirdi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - Haberler | Genel

- Damat istedi, sürücü otomobille dakikalarca terör estirdi Gelin ve damadın etrafında drift yapan maganda 'yok artık' dedirtti Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift yapan maganda 'yok artık' dedirtti.

SAKARYA (İHA) - - Damat istedi, sürücü otomobille dakikalarca terör estirdi

Gelin ve damadın etrafında drift yapan maganda 'yok artık' dedirtti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift yapan maganda 'yok artık' dedirtti. Yapılan tehlikeli şov ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 54 D 0530 plakalı Tofaş marka otomobil, gelin ve damadın etrafında 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı. Sürücü, dakikalarca çiftin etrafında dönerek adeta terör estirirken kendilerinin şov olarak gördüğü magandalık olayı izleyenlere 'yok artık' dedirtti. O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, otomobilin gelin ve damat etrafında drift yapması, damadın el işaretleriyle otomobilin dönmesini istemesi yer alıyor.

Damat istedi, sürücü otomobille dakikalarca terör estirdi

Damat istedi, sürücü otomobille dakikalarca terör estirdi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar - Son Dakika Haberleri

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