Damat en mutlu gününde kadın giysisiyle çorap yıkadı

Aydın'ın Çine ilçesinde dünyaevine giren bir damat, gelenek gereği dudağına ruj sürüldüğü, kazanın üstünde oynatıldığı, leğende çorap yıkadığı yaklaşık 3 saat geçirdi.

Merve Danışman ile hayatını birleştiren Naci Eriş, gelini Koçarlı ilçesinde konvoy eşliğinde babaevinden alıp düğünün yapıldığı Çine'ye bağlı Çöğürlük Mahallesi'ne getirdi.

Arkadaşları tarafından gelin arabasından indirilerek gelenek gereği yöresel kadın kıyafetleri giydirilen Eriş'in dudağına da ruj sürüldü. Daha sonra işini daha da zorlaştırmak için ters çevrilen küçük bir kazanın üstüne çıkartılan damat, ayağında çorapla oynadı.

Damat, oyunu tamamladıktan sonra kazan karasına bulanmış çoraplarını çıkarıp leğende yıkadı.

Daha fazla "işkence"den yağmur kurtardı

Eriş, arkadaşlarının acıktıklarını söylemesi üzerine mahalle meydanında pişirdiği yumurtaları geline ve arkadaşlarına tek tek yedirdi.

Davetlilerle bir süre zeybek oynayan damat, ardından eline aldığı süpürgeyle yerleri süpürdü.

Hazırlanan diğer "işkenceler", yağmurun başlaması nedeniyle iptal edildi.

Naci Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu adetlere yöredeki her gencin alışkın olduğunu söyledi.

Yıllarca kendisinin de evlenen arkadaşlarına düğünlerinde böyle zorluklar yaşattığını belirten Eriş, "Bizde bunlar adettir. Arkadaşlarımın düğününde 'hiç yapılmaz' denilen şeyleri yaptım, istenmeyecek şeyleri istedim. Adeta onların felaketi oldum. Onlar bugün aynı şeyleri bana yapıyorlar." dedi.

Kaynak: AA