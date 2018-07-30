Damat Düğünden Hemen Önce Kaçtı, Gelin Sahneye Çıkıp Kötü Haber Davetlilere Vermek Zorunda Kaldı

Tayland'da yaşayan 24 yaşındaki Manow Jutathip Nimnual ve 20 yaşındaki Phakin Junjerm, ailelerini ve arkadaşlarını çağırarak düğün yapmaya ve bu mutlu günü bütün dünyayla paylaşmaya karar verdi. Çift, düğünlerini duyurmak için dev bir billboard bile kiraladı.

SAHNEYE ÇIKARAK "DAMAT KAÇTI" DEDİ

Geçen hafta düğün için toplanan misafirler, günün tatsız sonlanacağını bilmiyordu. Gelin Manow Jutathip Nimnual, sahneye çıkarak, damadın kaçtığını duyurdu. Videonun 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmesinin ardından, olay dünyada büyük ses getirdi. Pek çok kişi, geline mesajlar yazarak destek verdi.