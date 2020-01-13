Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİBirecik'te düğünde tabancayla havaya ateş açtığı sırada damat olan kardeşi Mehmet Yılmaz'ı vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
13.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:09
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Birecik'te düğünde tabancayla havaya ateş açtığı sırada damat olan kardeşi Mehmet Yılmaz'ı vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA