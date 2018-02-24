3 Gün 3 Gecelik Düğünde Gelin Kuafördeyken, Damat İntihar Etti!
Mardin'de 3 gün 3 gece düğünü yapılacak olan damat, ikinci günde gelin kuafördeyken kendini silahla başından vurarak öldürdü. Damadın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, düğünü dün başlayan damat Nesih A. (26), evde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
3 GÜN SÜRECEK DÜĞÜN HAZIRLANDI
Hayatlarını birleştirmek için yola çıkan Nesih A. ile ismi açıklanmayan nişanlısı için organize edilen üç gün sürecek düğünü dün başladı.
İLK GÜN GELİN VE DAMAT DOYASIYA EĞLENDİ
Mahalledeki düğünde ilk gün gelin ve damat adayıyla davetliler, doyasıya eğlendi. Gelin bu sabah saçını yaptırmak için ilçe merkezine, kuaföre giderken, damat Nesih A. da baba evindeki odasına çekildi.
DAMAT, KENDİNİ BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ
Bir süre sonra Nesih A.'nın odasından bir el silah sesi geldi. İçeri giren yakınları, Nesih A.'yı kanlar içerisinde bulunca, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Nesih A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
DÜĞÜN İPTAL OLDU, MAHALLE MATEM YERİNE DÖNDÜ
Yakınları sinir krizi geçirirken, düğün iptal oldu, mahalle matem yerine döndü.
İntihar nedeni bilinmeyen Nesih Asan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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ERKEK GURURUYLA YAŞAR. DÜĞÜNDEN ÖNCE GELİNLE İLGİLİ DAMADA KÖTÜ BİRŞEY SÖYLEMİŞLERDİR. SONUÇCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cin vakası kızın cini kıskanıp buhran geçirtti kesin damata bölge zaten cinler diyarıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Seni yaşamayan bilmez, senin nasıl bir zehir olduğunu. Allah rahmet etsin!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ZORLA EVLENDİRİYORDA OLABİLİRLER ZATEN DOĞUDA HEP ÖYLECevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok acı. Kim bilir ne derdi vardı. Kimse kınamasınCevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır