Düğün Minibüsü Gelin Almaya Giderken Kaza Yaptı, Damat Dahil 13 Kişi Hayatını Kaybetti
FLASH HABER: Lise Yerleştirme Sonuçları açıklandı! Sonuçları öğrenmek için tıklayın

Düğün Minibüsü Gelin Almaya Giderken Kaza Yaptı, Damat Dahil 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da gelin almaya giden düğün minibüsü tıra çarparken, kazada damadın da içinde bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Vietnam'da düğün minibüsü tıra çarptı. Kazada damat dahil 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

GELİNİ ALMAYA GİDİYORLARDI

Vietnam'da gelini evinden almaya giden düğün minibüsü Quang Tri bölgesinde kaza yaptı. Quang Tri bölgesinden gelinin yaşadığı Binh Dinh bölgesine giden 17 kişilik minibüs, karşıdan gelen tıra çarptı. Kazada damat dahil 13 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

  • DÜRBÜNLÜ:
    Müslüman olup dört dörtlük ibadetlerini yapıp yol dualarınıda okusalardı böyle acılar yaşanmazdı.
    Cevap Yaz 4 13 Yayından Kaldır
    CCC: MÜSLÜMANLIKLA ÖLÜM NEDENİNİN HİÇBİ ALAKASI YOK. HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR . O ZAMAN PEYGAMBERLER MİLYONLARCA YIL MI YAŞAMALARI GEREKİYOR?
    Yayından Kaldır
    VATAN SAGOLSUN: Azrail kapını çaldığında ben Müslümanım yol duami ettim dersin
    1 2 Yayından Kaldır
    CAHİL: Durbunlu Musluman olmadigin kesin.Muslumanlikta kazaya ve kadere iman vardir.
    1 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.