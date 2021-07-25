Damat çiftçi olunca düğün konvoyunu traktörler oluştu

Elazığ'da dünyaevine giren çift, traktör konvoyu ile şehir turu attı.

Elazığ'da dünyaevine giren çift, traktör konvoyu ile şehir turu attı. Konvoy eşliğinde düğün salonuna gelen çiftin düğünü renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çiftçilikle uğraşan Mustafa Aydın, hayatını Ayça Erdoğan ile birleştirdi. Çiftçi arkadaşlarının oluşturduğu traktör konvoyu ile kız evine giden Mustafa Aydın, gelini aldıktan sonra ilçe merkezinde tur attı. Gelin aracı, konvoyda bulunan 8 traktör ile kornalar eşliğinde düğün salonuna geldi. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Tarım teşkilatı olarak çiftçilerin mutlu günlerinde yanlarında olduklarını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "Bizler tarım teşkilatları olarak mensubu olduğumuz üretim alanında bizler ile beraber yol yürüyen, üretim yapan, üretime katkıda bulunan arkadaşımızı yalnız bırakmadık. Yaptığı yenilikçi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Mutlu gününde bizler de yalnız bırakmadık, mutluluklar diliyorum" dedi.

Mustafa Aydın ise mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı