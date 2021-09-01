Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, adını Orta Doğu'ya özgü kumaş tasarımından alan Hollanda merkezli Damask Vocal Quartet, 21 Eylül'de Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Enstrüman olarak insan sesi kullanılan akapella türünde ve çeşitli müzik aletleriyle gerçekleştirdikleri konserlerle dikkati çeken Damask Vocal Quartet'ın kadrosunda Katharine Dain (soprano), Marine Fribourg (mezzo-soprano), Edward Leach (tenor) ve Drew Santini (bariton) yer alıyor.

Festival 11 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Demet Şener Hande Erçel Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Marcao Mesut Özil Samet Aybaba Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:43:49. #1.14#

title