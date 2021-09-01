Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Damask Vocal Quartet, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, adını Orta Doğu'ya özgü kumaş tasarımından alan Hollanda merkezli Damask Vocal Quartet, 21 Eylül'de Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Enstrüman olarak insan sesi kullanılan akapella türünde ve çeşitli müzik aletleriyle gerçekleştirdikleri konserlerle dikkati çeken Damask Vocal Quartet'ın kadrosunda Katharine Dain (soprano), Marine Fribourg (mezzo-soprano), Edward Leach (tenor) ve Drew Santini (bariton) yer alıyor.

Festival 11 Eylül'de başlayıp 2 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal