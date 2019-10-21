Damarı yırtılan hasta hava ambulansıyla sevk edildi

21.10.2019 14:18

Kırklareli'nde aort damarı yırtıldığı tespit edilen hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sırt ağrısı şikayetiyle Kırklareli Devlet Hastanesine müracaat eden Hasan Erbay'ın (70) yapılan muayene sonucunda aort damarının yırtık olduğu tespit edildi.

Erbay'ın başka bir sağlık kurumuna sevki için hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikoptere alınan Erbay, İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine aort damarında yırtık tespit edilen hastanın hava ambulansıyla İstanbul'a sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devletin tüm imkanlarını herkes için seferber ettiğini ifade eden Cerit, hastanın hava ambulansıyla kısa sürede hastaneye intikalinin sağlanacağını belirtti.

Kaynak: AA