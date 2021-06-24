Damar Tıkanıklığına Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Damar Tıkanıklığı Nedenleri ve Tedavisi

Damar tıkanıklığını iyileştirmek için öncelikle yaşam tarzını değiştirmek gerekir. Ciddi hastalıklar arasında gösterilen damar tıkanıklığı doğru yöntemler ile tedavi edilmelidir.

Damar tıkanıklığını iyileştirmek için öncelikle yaşam tarzını değiştirmek gerekir. Ciddi hastalıklar arasında gösterilen damar tıkanıklığı doğru yöntemler ile tedavi edilmelidir.

Damar Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Damarlarda aşırı yağ birikmesi ve ya kolesterol artışı nedeni ile damarlar tıkanabilir. Damar tıkanıklığını engellemek için öncelikle yaşam tarzını değiştirmek gerekir. Doğru bir beslenme tercihi ile birlikte damar tıkanıklığı da engellenmiş olur. Damar tıkanıklıklarını açmak için şifalı bitkiler kullanılabilir. İleri boyutta gelişen damar tıkanıklıklarında hekim kontrolünde ilaç verilecektir. Çünkü damar tıkanıklığı tedavi edilmez ise pek çok hastalığı da beraberinde getirir. Damar tıkanıklıkları ilerleyen boyutta cerrahi müdahale yapılarak düzeltilebilir.

Damar tıkanıklıklarını önlemek için doğru bir beslenme şekli benimsenmelidir. Özellikle hazır ve işlenmiş ürünlerden uzak durulması gerekmektedir. Damar açıcı besinler daha fazla tüketilmelidir. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapmak da damar tıkanıklığını önleyen en önemli faktörlerden biridir. Damar tıkanıklıklarında doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması çok önem taşımaktadır.

Damar Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Damar tıkanıklığının geçmesi için bazı detaylara çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Damar tıkanıklığının giderilmesi için damar açıcı bitki ve gıdalar tüketilmelidir. Özellikle kepekli tahıl, yulaf ezmesi ve fasulye tüketimi de arttırılmalıdır. Yüksek lif oranına sahip olan besinler kötü kolesterolü düşürür. Kötü kolesterolün düşmesi ile birlikte damar tıkanıklığı gibi sorunlar da ortadan kalkar. Ayrıca somon balığı ve tuna balığı yüksek omega 3'e sahip olduğu için damar tıkanıklığını geçirir. Ay çiçeği ve domates de damar tıkanıklığını geçiren besinlerdendir.

Damar Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?

İnsanlarda kan damarının genel olarak damar sertliği ve ya pıhtı yüzünden tıkanması sonucu damar tıkanıklığı olur. Genellikle damarlarda aterosklerotik plaklar nedeniyle daralan bölgelerde pıhtı oluşabilir. Damar tıkanıklığı farklı nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Özellikle yaşın ilerlemesi ile birlikte damar tıkanıklığı olma riski yüksektir. Hipertansiyon, diyabet ve obezite de damar tıkanıklığını arttıran faktörler arasında gösterilebilir. Ayrıca sağlıksız beslenme ve sigara kullanımı nedeni ile damarlarda tıkanıklık oluşabilir. Düzensiz yaşam tarzı da tıkanıklık nedenleri arasında gösterilebilir. Damar tıkanıklığının pek çok nedeni olabilir.

Damar Tıkanıklığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Damar tıkanıklığı tedavisinde pek çok noktaya dikkat edilmesi gerekir. Damar tıkanıklığı tedavisinde tetikleyici risk faktörleri ortadan kaldırılmalıdır. Risk faktörlerini ortadan kaldırmak için sigara kullanımının bırakılması gerekir. Ayrıca aşırı kilolu olan bireyler de mutlaka kilo vermelidir. Hareketli bir yaşam tarzı benimsenmeli ve her gün düzenli olarak spor yapılmalıdır. Şeker hastaları genel olarak daha dikkatli olmalılar. Kan şekeri de kontrol altında tutulmalıdır. Sigara kullanımının mutlaka bırakılması gerekir. Hipertansiyon ile hiperkolesterolemi tedavi edilmelidir. Doktor tarafından verilen ilaçlar düzenli ve aksatılmadan kullanılmalıdır.

Damar tıkanıklığının tedavisi yapılırken mutlaka belirtilere dikkat edilmesi gerekir. Özellikle göğüste başlayan ani ve basınçlı ağrılar dikkate alınmalı. Göğüs ağrısı genellikle sol kol ve sırta da yansıyabilir. Nefes darlığı yaşanması da damar tıkanıklığı belirtilerinden bir tanesidir. Damar tıkanıklığı kendini kalp krizi ile belli eder. Damar tamamen tıkandığı takdirde kalp kasları hareket edemez.

Beslenemeyen kasta doku ölümü oluşur. Kalp krizi acil tedavi gerektirir. Damar tıkanıklığı ölümcül olabilen şiddetli bir sağlık sorunu olarak bilinmektedir. Damar tıkanıklıkları mutlaka ciddiye alınmalı ve uygun şekilde tedavi edilmelidir. Damar tıkanıklığını önlemek için yaşam tarzını değiştirmek gerekir.

Kaynak: Hürriyet