Damaklarda iz bırakan fasulyenin hasadına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damaklarda iz bırakan fasulyenin hasadına başlandı

Damaklarda iz bırakan fasulyenin hasadına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın meşhur "nazende" fasulyesi toplanmaya başlandı.

Bursa'nın meşhur "nazende" fasulyesi toplanmaya başlandı. Damaklarda farklı tat bırakan nazende fasulyesi tarlada kilosu 15 liradan satılıyor.

İznik ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ünü şehir sınırlarını aşan nazende fasulyesinin hasadı başladı. Boyalıca köyünde çiftçiler fasulye hasadına başladı. Görünümü ve albenisiyle rağbet gören fasulye lezzetiyle de yiyenlerin damağında unutulmaz bir tat bırakıyor. Lezzetiyle ön plana çıkan fasulyenin talibi çok olunca, tarlada fiyatları da oldukça yüksek oluyor. Mart ayında tarlaya ekilen fasulye mayıs ayının sonlarında toplanmaya başlıyor. İlk gün 15 liradan açılan fasulye piyasasının bir günde 10 liraya düşmesi üreticileri üzdü. - BURSA

Damaklarda iz bırakan fasulyenin hasadına başlandı
Damaklarda iz bırakan fasulyenin hasadına başlandı
Damaklarda iz bırakan fasulyenin hasadına başlandı
Damaklarda iz bırakan fasulyenin hasadına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurbanlık hareketliliği başladı, büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor
Kurbanlık hareketliliği başladı, büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Sedat Peker Nikos Dendias Hasan Polatkan
Magazin Müge Anlı Beren Saat Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Damaklarda iz bırakan fasulyenin hasadına başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 11:21:50. #1.16#

title