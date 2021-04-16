Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kadının silahlı saldırısına uğrayan genç ile kayınpederi yaralandı.

Samsun'da bir kadının silahlı saldırısına uğrayan genç ile kayınpederi yaralandı. Yaralı kayınpeder, sedyeyle hastaneye taşınırken etrafa tehditler savurdu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (41) adlı kadının silahlı saldırısına uğrayan C.A. (21) adlı genç ile gencin kayınpederi H.A. (48) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayınpeder H.A., hastanede önünde sedye ile ambulanstan indirilirken yaralı ayağını göstererek, "Bu ayak bugün çalışacak. Size başka bir şey demiyorum" dedi.

Yaralı damadını kasteden H.A., "O can ne oldu. O cana bir şey olursa bugün bu Samsun yanacak. Bu cana bir şey olursa bittiniz. Benim bu ayaktan bir şey olmaz. Ben çok mermi yedim. Bunlar alınacak. Hepinizin 10 dakikası var" diye bağırarak tehditler savurdu.

Damadını görmek isteyip kendi tedavisini kabul etmeyerek sedyeden inip damarının yanına giden H.A., güçlüklü sakinleştirilerek tedavi altına alındı.

Yaralı genç ise kendilerini amcasının eşi G.A.'nın vurduğunu söyledi.

G.A. ile olay sırasında yanında bulunan eşi C.A. ile kocası H.A. polis tarafından gözaltına alındı. Baba-oğul oğul fenalık geçirip ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hastanede müdahale edilen H.A. ve oğlu C.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldüler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu
Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu
Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu
Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu
Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu
Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Diego Arda Turan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Damadıyla silahlı saldırıda yaralandı, sedye üzerinde tehditler savurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 23:22:33. #1.14#

title