Damadının yaptığı hayvan takip cihazıyla iş yükü azaldı

01.11.2019 13:04

Karabük'ün Eflani ilçesi Seferler köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Bayram, bilgisayar mühendisi damadının geliştirdiği cihaz sayesinde meraya saldığı hayvanlarını rahatlıkla bulabiliyor.

İlçede hasat bittikten sonra güz aylarında büyükbaş hayvanlar, "salmalık" adı verilen uygulama nedeniyle başlarında çoban olmadan meraya salınınca zaman zaman kayboluyor.

Doktora öğrencisi bilgisayar mühendisi Mustafa Uçar, kayınpederi İbrahim Bayram'ın da yaşadığı bu soruna teknolojik çözüm getirdi. Uçar'ın geliştirdiği cihaz sayesinde hayvanların hangi yönde ve ne kadar uzaklıkta olduğu cep telefonundan görülebiliyor.

Cihazda, büyükbaş hayvanın boynunda, konum bulması için GPS modülü ve konum gösteren bir verici yer alıyor. Evde bulunan alıcı, gelen konum bilgisini bluetooth ile akıllı telefona gönderiyor. Akıllı telefona yüklenen mobil yazılımla büyükbaş hayvanın hangi yönde ve ne kadar uzakta olduğu belirleniyor.



"Cihaz sayesinde hayvanların hangi yönde olduğunu biliyoruz"

İbrahim Bayram (56) gün içinde hayvanların gezdiği yerleri ve akşam getireceği zaman nerede bulunduklarını akıllı telefonuyla takip ettiğini anlattı.



Akşamları hayvanları aramanın çok zor olduğunu dile getiren Bayram, bulabilmek için tepe tepe dolaştıklarını söyledi.



Bayram, cihaz sayesinde hayvanların hangi yönde olduğunu bildiğini vurgulayarak bulmak için cihazın gösterdiği yöne doğru gittiğini kaydetti.

Cihazın hayvanların kaç metre uzakta olduğunu da gösterdiğini aktaran Bayram, şöyle konuştu:



"Hayvanları bulması kolay oluyor. Evde bir tane verici var. Bir tane de hayvanda var. İki cihaz arasında kaç metre uzaklık olduğunu ve hayvanların hangi yönde olduğunu gösteriyor. Biz de akşam hayvanları getirmeye ona göre gidiyoruz. Akşam 2-3 saat hayvan arıyorduk. Cihaz hayatımızı kolaylaştırdı. Şimdi hayvanın hangi yönde olduğunu biliyorum direkt o yöne gidiyorum."

"Cihazı alıcı ve verici için kutular tasarlayarak 3 boyutlu yazıcıyla ürettim"

Sistemin elektronik devrelerini, yazılımlarını ve mobil uygulamayı geliştiren Mustafa Uçar (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada, cihazı alıcı ve verici için kutular tasarlayarak 3 boyutlu yazıcıyla ürettiğini söyledi.



Sistemin tam şarjla iki gün çalıştığını belirten Uçar, "Cihazın menzili bir kilometre. Talep halinde daha uzun çalışma süresi ve 3 kilometre menzile sahip bir sistem üretebilirim. Cihazı kayınbabam denedi ve gayet güzel çalıştı. Cihazı daha profesyonel bir şekilde yapmak için seri üretim çalışmalarına başladık." dedi.

Kaynak: AA