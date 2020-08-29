Damadını sokak ortasında bacağından vurdu Damadını sokak ortasında bacağından vurduBURSA'da A.K. (45), damadı Timuçin Çaylak'ı (26) sokak ortasında tabancayla bacağından vurdu.

Damadını sokak ortasında bacağından vurdu

BURSA'da A.K. (45), damadı Timuçin Çaylak'ı (26) sokak ortasında tabancayla bacağından vurdu. Yaralı damat hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan kayınbabayı arıyor.

Olay, saat 08.45 sıralarında, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. ile aralarında husumet olduğu öne sürülen damadı Timuçin Çaylak, sokak ortasında karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada, A.K. üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, damadını bacağından vurdu. Timuçin Çaylak, kanlar içinde yere yığılırken kayınbaba, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Damat Çaylak, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çaylak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan A.K.?yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA