Damadını sokak ortasında bacağından vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Damadını sokak ortasında bacağından vurdu

Damadını sokak ortasında bacağından vurduBURSA'da A.K. (45), damadı Timuçin Çaylak'ı (26) sokak ortasında tabancayla bacağından vurdu.

29.08.2020 10:42 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:48

Damadını sokak ortasında bacağından vurdu

BURSA'da A.K. (45), damadı Timuçin Çaylak'ı (26) sokak ortasında tabancayla bacağından vurdu. Yaralı damat hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan kayınbabayı arıyor.

Olay, saat 08.45 sıralarında, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. ile aralarında husumet olduğu öne sürülen damadı Timuçin Çaylak, sokak ortasında karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada, A.K. üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, damadını bacağından vurdu. Timuçin Çaylak, kanlar içinde yere yığılırken kayınbaba, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Damat Çaylak, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çaylak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan A.K.?yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Damadını sokak ortasında bacağından vurdu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Sağlık
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin Politika
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde toplam 82 bin 350 lira ceza kesildi
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde toplam 82 bin 350 lira ceza kesildi
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor
Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada
Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Saz çalıp türkü söyleyen polis memuru sosyal medyada fenemon oldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu
Magazin Mfö Beren Saat Fatma Girik Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Caner Erkin Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: Damadını sokak ortasında bacağından vurdu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 10:48:36. #1.15#
title