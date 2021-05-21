DAMADINI SIRTINDAN 4 KEZ BIÇAKLADI
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DAMADINI SIRTINDAN 4 KEZ BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta Ferhat B., tartıştığı damadı Orhan Tazegül'ü sırtından 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

KARS'ta Ferhat B., tartıştığı damadı Orhan Tazegül'ü sırtından 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Damadını evde bırakıp, kaçan Ferhat B., polis ekiplerince yakalandı.

Ferhat B., bu sabah Yenişehir Mahallesi Sosyal Yardım Konutları'ndaki evine gittiği damadı Orhan Tazegül ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat B., yanında getirdiği bıçağı damadının sırtına 4 kez sapladı. Tazegül, kanlar içinde yere yığılırken, Ferhat B. de kaçtı. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekibi, Tazegül'ü ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Orhan Tazegül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ferhat B. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

DAMADINI SIRTINDAN 4 KEZ BIÇAKLADI
DAMADINI SIRTINDAN 4 KEZ BIÇAKLADI
DAMADINI SIRTINDAN 4 KEZ BIÇAKLADI
DAMADINI SIRTINDAN 4 KEZ BIÇAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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