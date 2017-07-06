Damadını Öldürdü, Kızını Yaraladı

ÇANAKKALE'nin Eceabat İlçesi'nde 87 yaşındaki Mustafa Mengilig, tartıştığı damadı 54 yaşındaki Kenan Girgin'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kızı 44 yaşındaki Canan Girgin'i yaraladı.



Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Mustafa Mengilig'e ait Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mustafa Mengilig, yatalak hasta olan eşine sırayla bakılması konusunda damadı Kenan Girgin ve üvey kızı Canan Girgin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Mengilig, iddiaya göre yan odadaki av tüfeğini alıp, damadı ve kızına ateş etti. Girgin Çifti kanlar içinde kalırken, Mengilig polisi arayıp olayı haber verdi. Eve gelen polis ekipleri Mustafa Mengilig'i gözaltına aldı.



Kenan Girgin ve eşi Canan Girgin ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Kenan Girgin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiı. Tedavisi süren Canan Girgin'in durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Çanakkale