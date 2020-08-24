Damadına defalarca kurşun sıktı, o anlar kamerada
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Damadına defalarca kurşun sıktı, o anlar kamerada

Pendik'te bir kişi, tartıştığı damadına kurşun yağdırdı.

24.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:16

Pendik'te bir kişi, tartıştığı damadına kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Esenler Mahallesi Miraç Sokak'ta oturan Kamuran Y. ile damadı Serkan E. arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Serkan E. silahla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Serkan E. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Pendik'teki silahlı yaralama olayı güvenlik kamerasına da yansıdı. Bir apartmanın kapısında bekleyen Serkan E.'nin yanına gelen Kamuran Y., tabanca ile ateş ediyor. Vücuduna kurşunların isabet etmesi ile yere yığılan Serkan E. yerde kıvranıyor. Apartmandan gelen bir kadın eli silahlı Kamuran Y.'ye müdahale ederek olay yerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Kadın, Kamuran Y.'yi uzaklaştırırken, yerde yatan Serkan E.'nin de yumruk atması dikkat çekiyor.

(İHA)

Damadına defalarca kurşun sıktı, o anlar kamerada

Kaynak: İHA

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