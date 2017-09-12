Damadın Üzerine Yumurta, Ketçap, Un, Sirke Döktüler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, damadın arkadaşları tarafından damadın üzerine sirke, ketçap, yoğurt ve un dökülme geleneği ilginç görüntülere sahne oldu.



Akyazı ilçesi Harunusta Mahallesi'nde yapılan düğün, ilginç görüntülere sahne oldu. Akyazı Belediyesi personeli olan Halit Çakmak, düğününde zor anlar yaşadı. Damat Çakmak'ın arkadaşları geleneklerini sürdürerek damadın üzerine yumurta, ketçap, un ve sirke döktü. Çakmak'ın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi odağı oldu. - SAKARYA