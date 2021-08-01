DAMADIN ÜZERİNE SU VE UN DÖKÜP, BAŞINDA 75 YUMURTA KIRDILAR

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Gamze Gazioğlu ile dünyaevine giren Mehmet Çölgeçen'in başından aşağı su dökülerek un atılıp, yumurta kırıldı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Gamze Gazioğlu ile dünyaevine giren Mehmet Çölgeçen'in başından aşağı su dökülerek un atılıp, yumurta kırıldı.

Mehmet Çölgeçen, kız arkadaşı Gamze Gazioğlu ile düzenlenen törenle evlendi. Düğünün ardından Çölgeçen, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde sürprizle karşılaştı. Bölgedeki gelenek gereği arkadaşları tarafından üzerine su dökülen, un atılıp, başında yumurta kırılan damat Çölgeçen, neye uğradığını şaşırdı. Litrelerce üzerine su ve yaklaşık 10 kilo un dökülen damadın başında da 75 yumurta kırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı