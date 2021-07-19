Damadın kardeşine düğünde işkence gibi eğlence

Damadın kardeşine düğünde işkence gibi eğlence Damadın, erkek kardeşine köpüklü ve yangın tüplü işkence gülümsetti Antalya'da bir düğünde damadın erkek kardeşine yapılan, köpüklü ve yangın tüplü işkence gibi eğlence gülümsetti.

Damadın kardeşine düğünde işkence gibi eğlence

Damadın, erkek kardeşine köpüklü ve yangın tüplü işkence gülümsetti

ANTALYA - Antalya'da bir düğünde damadın erkek kardeşine yapılan, köpüklü ve yangın tüplü işkence gibi eğlence gülümsetti. Tüm işkenceye dayanan damadın kardeşi ise sandalyeyi terk etmedi.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yaşayan Sezer Dündar'ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Halayların çekildiği katılımcıların doyasıya eğlendiği düğünde geleneklere göre bu kez damat değil, kardeşi işkenceye maruz kaldı. Düğün yerinin ortasındaki bir sandalyeye oturtulan damadın kardeşi Özcan Dündar, başına önce su döküldü sonra şampuanla köpürtüldü. Dakikalarca yüzü ve başı köpük içinde kalan Dündar'ın sürekli olarak üzerine bidonlarla su döküldü. Daha sonra köpükleri yıkanan gencin yüzüne cerrahi maske takıldı ve yangın tüpüyle üzerine köpük sıkıldı. Dündar'ın ardından yine başına şampuan dökülerek suyla yıkanmaya devam edildi. İşkenceyi andıran eğlence yaklaşık yarım saat devam etti. Tüm bu görüntüler katılımcıların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar