Damadın Dedesi, Maganda Kurşunuyla Öldü
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Damadın Dedesi, Maganda Kurşunuyla Öldü

KASTAMONU'da sokak düğününde rastgele havaya ateş açan M.T.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği damadın dedesi Fahri Kara (85), hayatını kaybetti.

Damadın Dedesi, Maganda Kurşunuyla Öldü

KASTAMONU'da sokak düğününde rastgele havaya ateş açan M.T.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği damadın dedesi Fahri Kara (85), hayatını kaybetti.

?Seydiler ilçesine bağlı Delihacılar köyünde Serdar Küçükhüseyin'in köy meydanında yapılan düğününde havaya açılan ateş sırasında M.T.'nin tabancasından çıkan kurşun, damadın dedesi Fahri Kara'ya isabet etti. Yaralanan Kara, çağırılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fahri Kara, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 

Jandarma, M.T.'yi gözaltına aldı.

- Kastamonu

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