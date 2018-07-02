Damadın Babası Takı Yüzünden Düğünde Gelini Dövdü
Çanakkale'de takı paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada, damadın babası gelini dövdü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri gelini hastaneye kaldırdı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, damadın babası tarafından darbedilen gelin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
TAKI YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda damat O.Y. ile gelin S.G'nin düğününde iki tarafın aileleri arasında takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
GELİN HASTANEYE KALDIRILDI
Tartışmanın büyümesi üzerine O.Y'nin babası gelini S.G'yi darp etti. Darp sonucu yaralanan S.G, sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ŞİKAYETÇİ OLACAK MI
Hastanede tedavi edildikten sonra darp raporu alan gelin S.G.'nin kayıpederinden şikayetçi olacağı ortaya atılan iddialar arasında yer alırken bunun kesin olmadığı belirtiliyor.
YORUMLAR (23)
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kayınpeder gelını doverken gelının annesı babası akrabaları nerede??? zaten evlenırse ömur boyu daayak yer kayınpederınden bıan once bitirmeliCevap Yaz Yayından Kaldır
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yazık oluyor canakkaleme boyle seyler asla olmazdı memleketimdeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Takı paylaşımı nedir? Benim bildiğim takılar, yeni evli çifte bırakılıyordu...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ben bu durumdan korktuğum için düğün yaptırmadım umduğum gibi de oldu kaynana nikahtan sonra merdiven altına gidip altınlarını kendine taktırdı. boşu boşuna adamı riske atmaya değmez. bunun kavgası boşanmaya kadar gider bende kendi altnlarımı aldım anneme verdim. ee o kadar masraf yapıyor düğün için kendi altınlarınıda alsın. ama düğünü damat tekbaşına yapıyorsa kimse ses çıkaramaz altınların hepsi gelinin. kayınbaba yapıyorsa kendi altınlarını alsın sonuçta herkes altın borcunu ödüyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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dünya kirleniyorCevap Yaz 9 Yayından Kaldır