Damadın arkadaşlarından 6 kangal sucuk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damadın arkadaşlarından 6 kangal sucuk

Damadın arkadaşlarından 6 kangal sucuk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'da arkadaşları evlenen bir grup gencin düğün sonrası gerçekleştirilen takı töreninde damada altın ve para yerine 6 kangal sucuk takması düğüne katılanları kahkahaya boğdu.

Afyonkarahisar'da arkadaşları evlenen bir grup gencin düğün sonrası gerçekleştirilen takı töreninde damada altın ve para yerine 6 kangal sucuk takması düğüne katılanları kahkahaya boğdu.

Afyonkarahisar'ın sucuğuyla ünlü ilçelerinden Bolvadin'de Saliha ve Kürşat Kantar'ın düğün merasimi vardı. Kürşat Kantar'ın arkadaşları düğünün başından sonuna kadar damadı yalnız bırakmayarak gönüllerince eğlendi. Düğünün son kısmında gerçekleştirilen takı töreninde ise misafirler damada ve geline altın ve para takarken, damadın arkadaşları ilginç bir takı takarak katılımcıları hem şaşırttı hem de güldürdü. Damadın arkadaşları damada 6 kangal sucuk takarak hem düğüne başka illerden katılanlara sucuğu tanıttı hem de Afyonkarahisar sucuğunun ne denli değerli olduğunu gösterdi. Damadın arkadaşlarının bu davranışı düğüne katılan misafirleri kahkahaya boğdu. - AFYONKARAHİSAR

Damadın arkadaşlarından 6 kangal sucuk
Damadın arkadaşlarından 6 kangal sucuk
Damadın arkadaşlarından 6 kangal sucuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Berdan Mardini Süreyya Yalçın Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Damadın arkadaşlarından 6 kangal sucuk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:13:51. #1.14#

title