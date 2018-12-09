Damadı Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Ankara'da tabancayla eşi Mehtap E'yi öldüren Rıza E'nin yaraladığı kayınvalidesi Muazzez K.'de sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara Keçiören Tarhanlar Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda Rıza E, tabancayla eşi Mehtap E'yi öldürdü ve 13 yaşındaki baldızı Gülistan K. ile kayınvalidesi Muazzez K'yi ağır yaraladı. Damadı tarafından tabancayla vurulan Muazzez K. kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını yitirdi.

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gülistan K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - ANKARA