Damadı tarafından bıçaklanan adam son yolculuğuna uğurlandı
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Damadı tarafından bıçaklanan adam son yolculuğuna uğurlandı

Damadı tarafından bıçaklanan adam son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'ın Posof ilçesinde kahvehane otururken damadı tarafından göğsünden bıçaklanan adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde kahvehane otururken damadı tarafından göğsünden bıçaklanan adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre olay Posof ilçe merkezinde meydana geldi. Dursun Güler kahvehane de oturduğu sırada damadı Ü.Ö. ile karşılaştı. Kayınpederinin yanına giden Ü.Ö. cebinde taşıdığı bıçakla kayınpederi Dursun Güler'i göğsünden bıçakladı. zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekibi geldi. Göğsünden ağır yaralanan Güler, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Damadı tarafından bıçaklanan Dursun Güler bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Günlüce köyünde defnedildi.

Kaçan zanlı ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

Damadı tarafından bıçaklanan adam son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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