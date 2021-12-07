Damada "pompalı tüfek" takan şahıs: "Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala" - Haberler
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Damada "pompalı tüfek" takan şahıs: "Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Damada "pompalı tüfek" takan şahıs: "Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala" Beylikdüzü'de gerçekleştirilen düğünde takı töreninde damada pompalı tüfek takan şahıs, "Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala" dedi.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Damada "pompalı tüfek" takan şahıs: "Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala"

İSTANBUL - Beylikdüzü'de gerçekleştirilen düğünde takı töreninde damada pompalı tüfek takan şahıs, "Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala" dedi.

Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreninde takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından damada silahı takan Onur İlkan Demirkol ile İbrahim Mendeşağu'ya 944'şer lira para cezası kesildi.

Düğünde arkadaşına pompalı tüfek takan Onur İlkan Demirkol, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Silahı taktığı için pişman olmadığını söyleyen Onur İlkan Demirkol, "Evet ben taktım. Bizde geleneksel olarak ayva, elma, emzik takarlar. Biz de pompalı tüfek düşündük şaka olarak taktım. Sosyal medyaya düşmüş yanlış yorumlamışlar. Pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda. Silah emniyette. Para cezası kesildi 944 lira. Damada para da taktım, cezayı da ödedim. Karakoldan aradılar silahı teslim ettim. Damat kabul etmedi iade etti. 'Bu büyük dedi' bana. Kötü bir şey yok. Şiddete biz de karşıyız. Şaka amaçlıydı" dedi.

Damada pompalı tüfek takan şahıs: Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala

Damada pompalı tüfek takan şahıs: Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala

Damada pompalı tüfek takan şahıs: Pişman değilim, aklım yapamadıklarımda hala

Damada 'pompalı tüfek' takan iki şüpheli ve düğün salonu cezadan kaçamadı

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İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri

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