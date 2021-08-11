Damada emzik, biberon, bulaşık önlüğü takıp, sağdıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkattılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damada emzik, biberon, bulaşık önlüğü takıp, sağdıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkattılar

Damada emzik, biberon, bulaşık önlüğü takıp, sağdıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkattılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te dünya evine giren gence arkadaşları yapmadığını bırakmadı.

Bilecik'te dünya evine giren gence arkadaşları yapmadığını bırakmadı. Düğün salonunda damada bulaşık önlüğü takıp, ağzına bir de emzik verdiler. Gecenin sonunda da sağdıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkatırken, bol acılı, karabiberli ve tuzlu yumurta yaptırılıp yedirdiler.

Bilecik'te Uğur Baklacı ile Melike Ateş görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Eski gelenek ve göreneklerin de yaşatıldığı düğünde, damat ve arkadaşlarının Ege yöresine ait zeybek oyunu davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Gelin alıcı merasimine konvoydan sonra damadın arkadaşları Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde kız almaya gitti. Düğün salonunda kesilen pastanın ardından takı merasimine geçildiğinde, damadın yakın arkadaşları emzik, biberon, bulaşık önlüğü takarken, geline oklava gibi ilginç takılar takarak, misafirleri güldürdü.

Damada bol acılı, karabiberli ve tuzlu yumurta yaptırıp yedirdiler

Düğünün sonunda damadın evinin önüne gelen arkadaşları, görsel bir şov hazırlayarak damada büyük sürpriz yaptı. Damadın arkadaşlarınca meşalelerin ve maytapların yakıldığı evin önünde, damada bol acılı, karabiberli ve tuzlu yumurta yaptırılıp yedirilirken, damat Baklacı'nın konuşmakta zorluk çektiği ve adeta gözlerinden yaş geldiği ise dikkatlerden kaçmadı. Son olarak, sağdıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkayan damat, ardından eve girerek yapılan adetlerden adeta kurtulmuş oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Damadı evlendiğine pişman ettiler! Ayaklarını yıkatıp çorap koklattılar
Damadı evlendiğine pişman ettiler! Ayaklarını yıkatıp çorap koklattılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Yusuf Güney Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Mete Gazoz Hakan Reçber Rıza Kayaalp Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Damada emzik, biberon, bulaşık önlüğü takıp, sağdıcın ayaklarını ve çoraplarını yıkattılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 01:10:52. #1.16#

title