DAMADA BOYUNDURUK TAKIP, ARAÇ ÇEKTİRDİLER
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DAMADA BOYUNDURUK TAKIP, ARAÇ ÇEKTİRDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nimet Genç (26) ile dünyaevine giren Selim Baştürk (33), düğünün ardından bölgedeki gelenek gereği arkadaşları karafından yerde süründürülüp, takılan boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Nimet Genç (26) ile dünyaevine giren Selim Baştürk (33), düğünün ardından bölgedeki gelenek gereği arkadaşları karafından yerde süründürülüp, takılan boyundurukla araç çektirildi, kırbaç vuruldu. Selim Baştürk, Bana eziyet ettiler, süründürdüler, evlendiğime pişman değilim dedi.

Selim Baştürk, kız arkadaşı Nimet Genç ile düzenlenen törenle evlendi. Düğünün ardından Selim Baştürk'ün arkadaşları, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinin önünde, bir dizi eğlence düzenledi. Gelenek gereği önce şınav çektirilen, daha sonra da yerde süründürülen damada, boyunduruk takıldı. Kırbaçlar vurulan Baştürk, 2 ton ağırlığındaki aracı, boyundurukla zorlukla çekti. Eğlencenin devamında da Baştürk'ün yaptığı menemeni beğenmeyen arkadaşları, 3 katlı apartmanın terasına çıkardı. Selim Baştürk, burada eşine Seni seviyorum diye bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Yaşananların ardından konuşan Selim Baştürk, Düğünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da eziyet ettiler. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim dedi.

DAMADA BOYUNDURUK TAKIP, ARAÇ ÇEKTİRDİLER
DAMADA BOYUNDURUK TAKIP, ARAÇ ÇEKTİRDİLER
DAMADA BOYUNDURUK TAKIP, ARAÇ ÇEKTİRDİLER
DAMADA BOYUNDURUK TAKIP, ARAÇ ÇEKTİRDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Damada boyunduruk takıp, araç çektirdiler
Damada boyunduruk takıp, araç çektirdiler
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