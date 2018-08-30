Damacılar Mustafakemalpaşa'da Buluşuyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Türk Dama Şampiyonası bu yıl 19. kez kapılarını açıyor.

Türk Daması Şampiyonası, Büyükşehir Belediyesi ve TÜDAF'ın desteğiyle 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Merkez Katlı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilecek. Şampiyona, 28'i yabancı 200'den fazla dama severin iştirakiyle 31 Ağustos Cuma günü saat 11.00'da yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Hakem heyetinin eşleştirmesiyle birlikte saat 15.00'da 1. tur müsabakasının gerçekleştirileceği şampiyona 3 gün sürecek ve 2 Eylül Pazar günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, uluslararası satranç kurallarının uygulandığı 9 tur üzerinden yapılacak yarışmayla Türk damasını yaygınlaştırdıklarını söyledi. - BURSA